Marmara Denizi'nde yaşanan deprem, canlı yayın anlarında kendini gösterdi Televizyon kanallarında program yapanlar, depremi farklı ifadeler ve tepkilerle dile getirdi. Kamera önünde paniğe kapılma anları saniye saniye kaydedildi.

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ensonhaber.com

Marmara Denizi, bir kez daha depremle sarsıldı.

Saat 10.42'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,7 kilometre açığında gerçekleşti.

Depreme bulundukları binalarda yakalanan vatandaşlar, bulundukları binaları panik içinde terk etti.

Deprem anı canlı yayınlara yansıdı

Sarsıntı anları, birçok medya kuruluşunun canlı yayınına da yansıdı. Program yapan televizyon kanallarında yaşanan panik, anbean kaydedildi.

Bursa Osmangazi Hipodromu'ndan yayın yapan sunucu, "Bulutlu bir hava var." dediği sırada deprem meydana geldi.

"Bismillah, yapacak bir şey yok"

Bir süre sessizliğe bürünen sunucu, sonrasında hava durumuna ilişkin bilgileri aktarmayı sürdürdü.

Başka bir televizyon kanalında da bir diyetisyen sarsıntıyla birlikte "Ne oldu? Bismillah... Evet oluyor, yapacak bir şey yok. Bekliyoruz." ifadelerini kullanarak yaşadığı paniği dile getirdi.

"Zaten deprem bölgesinde yaşıyoruz arkadaşlar, sallanabiliriz"

Deprem anı, bir diğer televizyon kanalında, "Bir dakika... Deprem mi oldu? Deprem oldu, evet." şeklindeki sözlerle duyuruldu.

Buna karşılık programda konuşan diğer kişi, "Biz zaten deprem bölgesinde yaşıyoruz arkadaşlar. Programımıza devam edelim. Sallanabiliriz." karşılığını verdi.

"Aman... Deprem oldu"

Katıldığı bir programda konuşan konuk ise "Aman... Deprem oldu şu anda." diyerek karşılaştığı durumu ifade etti.

Yanındakiler de "Sağlam bir deprem oldu. Hâlâ devam ediyor." bilgisini paylaştı.