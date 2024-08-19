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TV8 ekranlarının sevilen programı All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'te bir kişi daha hayallerine veda etti.

DENİZ VEDA ETTİ

Deniz, Zeynep, Ezgi, Ümmühan, Kaan, Kerem ve Emre, MasterChef'te kalmak için mücadele etti.

MasterChef'te yarışmaya veda eden isim, diğer yarışmacılarla girdiği tartışmalarla adından sıkça söz ettiren Deniz Yılmaz oldu.

FENALAŞTI

Karar açıklandıktan sonra fenalaşan Deniz, şeflerin ve prodüksiyon ekibinin sayesinde kendine getirildi.