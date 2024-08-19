Haber Merkezi
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı.
Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'te bir kişi daha hayallerine veda etti.
DENİZ VEDA ETTİ
Deniz, Zeynep, Ezgi, Ümmühan, Kaan, Kerem ve Emre, MasterChef'te kalmak için mücadele etti.
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim, diğer yarışmacılarla girdiği tartışmalarla adından sıkça söz ettiren Deniz Yılmaz oldu.
FENALAŞTI
Karar açıklandıktan sonra fenalaşan Deniz, şeflerin ve prodüksiyon ekibinin sayesinde kendine getirildi.
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