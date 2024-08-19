MasterChef All Star'de eleme gecesi: Adını duyunca fenalık geçirdi MasterChef Türkiye'de dün akşam yarışmaya veda eden isim Deniz oldu. Karar açıklandıktan sonra fenalaşan Deniz, şeflerin ve prodüksiyon ekibinin sayesinde kendine getirildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'te bir kişi daha hayallerine veda etti.

DENİZ VEDA ETTİ

Deniz, Zeynep, Ezgi, Ümmühan, Kaan, Kerem ve Emre, MasterChef'te kalmak için mücadele etti.

MasterChef'te yarışmaya veda eden isim, diğer yarışmacılarla girdiği tartışmalarla adından sıkça söz ettiren Deniz Yılmaz oldu.

FENALAŞTI

Karar açıklandıktan sonra fenalaşan Deniz, şeflerin ve prodüksiyon ekibinin sayesinde kendine getirildi.