MasterChef Ayşe Ekiz'in inanılmaz değişimi! İşte yeni hali...

Yağmur Uçar
MasterChef 2024 tüm heyecanıyla devam ederken geçtiğimiz aylarda elenen isimler arasında yer alan Ayşe Ekiz gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
Yarışmadaki içten tavırları ile gönüllere taht kuran Ayşe, elenmesinin ardından gelen iş teklifleriyle sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.
Elenmesinin üzerinden aylar geçmesinin ardından Ayşe, gelen iş tekliflerini değerlendirerek kariyer tercihini yaptı.
Yarışmanın ardından Afyonkarahisar'a dönen Ayşe, çalışma hayatına döndü.
MasterChef Ayşe, son olarak MasterChef'in eski yarışmacısı Esra Tokelli'nin Şampiyon Lezzetler programına katıldı.
Estetikleri ve makyajıyla dikkat çeken Ayşe'nin güzelliğine güzellik katması dikkatlerden kaçmadı.
İşte son hali...