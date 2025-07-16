MasterChef Türkiye ana kadroya kim girdi? MasterChef'te ana kadroya giren 5. isim...

MasterChef Türkiye'de ana kadro seçmeleri hız kesmeden devam ediyor. Ana Kadroya giren 5. isim dün akşam belli oldu.

Eleme turlarını geçen yarışmacılar bu sefer de ana kadroya girebilmek için tezgahlarının başına geçiyor.

Her akşam bir ismin ana kadroya seçildiği MasterChef Türkiye son günlerin en çok izlenen programı olarak dikkat çekiyor.

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oylarıyla belirlenen ana kadro yarışmacıları merakla takip ediliyor.

15 Temmuz 2025 Salı akşamı yarışmada ana kadroya giren 5. isimde belli oldu.

MasterChef Türkiye'de şimdiye kadar ana kadroya giren 4 isim şu şekildeydi;

1. Yarışmacı: Furkan Ana Kadro

2. Yarışmacı: Eylül Ana Kadro

3. Yarışmacı: Çağatay Ana Kadro

4. Yarışmacı: Onur

MasterChef Türkiye 2025'in ana kadroya giren beşinci yarışmacısı Hilal oldu. Böylelikle ana kadroya giren isim