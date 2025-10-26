MasterChef Türkiye elenen isim 25 Ekim 2025: MasterChef’te kim elendi?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MasterChef Türkiye’de heyecan dolu bir eleme gecesi daha yaşandı.

Yarışmanın son bölümünde, haftanın en zorlu konseptiyle karşı karşıya kalan yarışmacılar, şeflerin istediği “beyaz lahana” temasıyla mutfağa girdi.

Bu hafta da yarışmacılardan, hem yaratıcılıklarını hem de teknik becerilerini gösterecekleri bir tabak hazırlamaları istendi.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, tabakları tek tek tadarak hem sunum hem de lezzet açısından değerlendirdi.

Gecenin sonunda şeflerden en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef Türkiye’ye veda etti. İşte 25 Ekim 2025 elenen yarışmacı…

25 EKİM 2025 MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Haftanın eleme gecesinde mutfakta heyecan doruktaydı.

Potada yer alan yedi yarışmacı Aslı, Sümeyye, Nisa, Barış, Çağlar, Hakan ve Eylül şeflerin zorlu değerlendirmesinden geçmek için tüm hünerlerini ortaya koydu.

Gecenin sonunda şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, tabakları tek tek tadarak değerlendirmelerini yaptı.

Eleme potasında en zayıf tabağı hazırlayan Nisa yarışmaya veda eden isim oldu.