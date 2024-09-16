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MasterChef Türkiye'de yine heyecanlı bir bölüm yaşandı.

Eleme gecesinde Beril, Ayşe, Akın, Nevzat, Kaan, Erim ve Hakan arasında kıyasıya mücadele yaşandı.

Yarışmacılar ilk turda üzüm kullanarak yaratıcı ve lezzetli yemekler yaptı. İlk turda elemeden kurtulan isimler Ayşe, Kaan ve Akın oldu.

DANİLO ŞEF'İN İMZALI YEMEĞİNİ YAPTILAR

İkinci tura kalan Hakan, Erim, Beril ve Nevzat da ikinci tura kalarak Danilo Zanna'nın imza yemeği Ricciola'yı yapmaya çalıştı.

Erim ile son ikiye kalan Beril, MasterChef hayallerine veda etti.

BERİL ELENDİ

Elendiği için gözyaşlarına hakim olamayan Beril, şunları söyledi:

"Ben gelirken ilk turu geçeyim yeterli, düelloyu geçeyim yeterli diyordum. Buraya kadar gelmek bile benim için çok değerli. Size ve ekibe çok teşekkür ederim. Benin mentalimle ilgiliydi... Hayırlısı olduğunu düşünüyorum çünkü kendime zarar verecektim. Sizi tanıdığım için çok mutluyum."