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Haber Merkezi

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'de dün akşam heyecanlı anlar yaşandı.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu yarışmada yarışmacılar takım kaptanlığı için mücadele etti.

Yayınlanan bölüme Beyza ve Eda'nın arasında çıkan tartışma damga vurdu.

EDA VE BEYZA ARASINDA GERGİNLİK

Yarışmanın başında Somer Şef, Beyza ile Eda'nın birbirlerine neden soğuk davrandığını ve sarılmadığını sordu.

Beyza ise konuyla ilgili, "Eda bana sarılmadı aslında çünkü ben elimi uzattım. Ben Şirin'i karşı takım kaptanı seçtikten sonra Eda benimle konuşmayı kesti. Ben de açıkçası ne olduğu tam bilmiyorum." şeklinde bir açıklama yaptı.

"SAKLANACAK BİR DURUM DEĞİL KONUŞMUYORUZ"

Eda da, "Ben de benimle konuşmayı kestiği için konuşmuyordum. O kalkmadı el çaktı bende o şekilde karşılık verdim. Saklanacak bir durum değil biz zaten konuşmuyoruz. Şirin de anlayamadı hatta kızlar da anlayamadı." dedi.

"NEDEN SOĞUK DAVRANIYOR BEN DE ANLAMADIM"

Beyza duyduklarına itiraz ederek, "Tamamen tersi gerçekten ben Eda'ya bir şey yapmadım. Neden soğuk davranıyor ben de anlamadım" dedi.

İkilinin arasındaki bu gerginlik ise sosyal medyada gündem oldu.

Bazı kullanıcılar Eda'yı haklı bulurken, bazıları da Beyza'yı savundu.