Taşacak Bu Deniz oyuncuları bakın hangi burç: Adil, Esme, Eleni...

- Taşacak Bu Deniz dizisi izleyicileri, oyuncuların burçları ve burç özelliklerini merak ediyor.
- Ulaş Tuna Astepe Boğa, Deniz Baysal Koç, Ava Yaman Akrep ve diğer oyuncular da çeşitli burçların özelliklerini taşıyor.
- Dizideki karakterlerin burçları, kişilik özellikleri ile örtüşüp ilgi çekiyor.
Taşacak Bu Deniz dizisini yakından takip eden izleyiciler, sürükleyici hikayesi kadar güçlü karakterleri canlandıran oyuncuların özel hayatlarını da merak ediyor.
Özellikle Adil, Esme, Eleni ve Oruç gibi karakterlere hayat veren isimlerin burçları ve bu burçların kişilik özellikleriyle ne kadar örtüştüğü dikkat çekiyor.
Peki dizinin sevilen karakterleri hangi burç? İşte Taşacak Bu Deniz oyuncularının burçları ve burçlarının öne çıkan özellikleri...
ADİL - ULAŞ TUNA ASTEPE
Ulaş Tuna Astepe, 5 Mayıs 1988 doğumludur; Bu nedenle burcu Boğa’dır.
Sabırlı ve kararlı
Güvenilir
Disiplinli ve istikrarlı
Estetik ve kaliteye önem veren biridir.
ESME - DENİZ BAYSAL
Deniz Baysal, 5 Nisan 1991 doğumludur; Bu nedenle burcu Koçtur.
Cesur ve enerjik
Lider ruhlu
Hızlı karar veren
Tutkulu ve kararlıdır.
ELENİ - AVA YAMAN
Ava Yaman, 19 Kasım doğumludur.
Bu nedenle burcu Akreptir.
Güçlü sezgiler
Kararlı ve tutkulu
Dikkatli, gözlemci
Yaşına göre olgun tavırlar sergiler.
ORUÇ - BURAK YÖRÜK
Burak Yörük, 26 Mayıs 1995 doğumludur; Bu nedenle burcu İkizler’dir.
İletişimi güçlü
Enerjik ve meraklı
Değişime açık
Sosyal ve çok yönlüdür.
FADİME - ZEYNEP ATILGAN
Zeynep Atılgan, 20 Mart 2002 doğumludur.
Bu nedenle burcu Balıktır. ♓
Duygusal ve sezgileri güçlü
Empati yeteneği yüksek
Hayal gücü gelişmiş
Sanatsal ve içtendir.
GEZEP - ONUR DİLBER
Onur Dilber, 17 Ocak 1981 doğumludur; Bu nedenle burcu Oğlaktır.
Disiplinli ve çalışkan
Sorumluluk sahibi
Sabırlı ve kararlı
Hedef odaklıdır.
AMİRİM DAYI - HAKAN SALINMIŞ
Hakan Salınmış, 26 Ekim 1964 doğumludur; Bu nedenle burcu Akreptir.
Güçlü ve kararlı
Derin duygulara sahip
Gizemli ve sezgileri kuvvetli
Otoriter ve etkileyicidir.
ZAFİRE - YEŞİM CEREN BOZOĞLU
Yeşim Ceren Bozoğlu, 24 Temmuz 1974 doğumludur; Bu nedenle burcu Aslandır.
Özgüvenli ve dikkat çekici
Sahne enerjisi yüksek
Lider ruhlu
Sıcakkanlı ve cömerttir.
ŞERİF - AYTEK SAYAN
Aytek Şayan, 1 Ocak 1985 doğumludur; Bu nedenle burcu Oğlaktır.
Disiplinli ve çalışkan
Sorumluluk sahibi
Kararlı ve sabırlı
Güçlü iradeye sahiptir.
İSO - ERDEM ŞANLI
Erdem Şanlı, 2 Eylül 1996 doğumludur.
Bu nedenle burcu Başaktır.
Detaycı ve titiz
Sorumluluk sahibi
Analitik düşünen
Disiplinli ve çalışkandır.
HİCRAN - BURCU CAVRAR
Burcu Cavrar, 28 Mart 1989 doğumludur.
Bu nedenle burcu Koçtur.
Enerjik ve atılgan
Cesur, girişken
Lider ruhlu
Duygularını net yaşar.
SEVCAN - HANDE NUR TEKİN
Hande Nur Tekin, 15 Ekim 1998 doğumludur.
Bu nedenle burcu Terazidir.
Zarif ve uyumlu
Adalet duygusu güçlü
Sosyal ve iletişimi kuvvetli
Estetik ve denge arayışındadır.