Taşacak Bu Deniz oyuncuları bakın hangi burç: Adil, Esme, Eleni...

Taşacak Bu Deniz dizisini yakından takip eden izleyiciler, sürükleyici hikayesi kadar güçlü karakterleri canlandıran oyuncuların özel hayatlarını da merak ediyor.

Özellikle Adil, Esme, Eleni ve Oruç gibi karakterlere hayat veren isimlerin burçları ve bu burçların kişilik özellikleriyle ne kadar örtüştüğü dikkat çekiyor.

Peki dizinin sevilen karakterleri hangi burç? İşte Taşacak Bu Deniz oyuncularının burçları ve burçlarının öne çıkan özellikleri...

ADİL - ULAŞ TUNA ASTEPE

Ulaş Tuna Astepe, 5 Mayıs 1988 doğumludur; Bu nedenle burcu Boğa’dır.

Sabırlı ve kararlı

Güvenilir

Disiplinli ve istikrarlı

Estetik ve kaliteye önem veren biridir.

ESME - DENİZ BAYSAL

Deniz Baysal, 5 Nisan 1991 doğumludur; Bu nedenle burcu Koçtur.

Cesur ve enerjik

Lider ruhlu

Hızlı karar veren

Tutkulu ve kararlıdır.

ELENİ - AVA YAMAN

Ava Yaman, 19 Kasım doğumludur.

Bu nedenle burcu Akreptir.

Güçlü sezgiler

Kararlı ve tutkulu

Dikkatli, gözlemci

Yaşına göre olgun tavırlar sergiler.

ORUÇ - BURAK YÖRÜK

Burak Yörük, 26 Mayıs 1995 doğumludur; Bu nedenle burcu İkizler’dir.

İletişimi güçlü

Enerjik ve meraklı

Değişime açık

Sosyal ve çok yönlüdür.

FADİME - ZEYNEP ATILGAN

Zeynep Atılgan, 20 Mart 2002 doğumludur.

Bu nedenle burcu Balıktır. ♓

Duygusal ve sezgileri güçlü

Empati yeteneği yüksek

Hayal gücü gelişmiş

Sanatsal ve içtendir.

GEZEP - ONUR DİLBER

Onur Dilber, 17 Ocak 1981 doğumludur; Bu nedenle burcu Oğlaktır.

Disiplinli ve çalışkan

Sorumluluk sahibi

Sabırlı ve kararlı

Hedef odaklıdır.

AMİRİM DAYI - HAKAN SALINMIŞ

Hakan Salınmış, 26 Ekim 1964 doğumludur; Bu nedenle burcu Akreptir.

Güçlü ve kararlı

Derin duygulara sahip

Gizemli ve sezgileri kuvvetli

Otoriter ve etkileyicidir.

ZAFİRE - YEŞİM CEREN BOZOĞLU

Yeşim Ceren Bozoğlu, 24 Temmuz 1974 doğumludur; Bu nedenle burcu Aslandır.

Özgüvenli ve dikkat çekici

Sahne enerjisi yüksek

Lider ruhlu

Sıcakkanlı ve cömerttir.

ŞERİF - AYTEK SAYAN

Aytek Şayan, 1 Ocak 1985 doğumludur; Bu nedenle burcu Oğlaktır.

Disiplinli ve çalışkan

Sorumluluk sahibi

Kararlı ve sabırlı

Güçlü iradeye sahiptir.

İSO - ERDEM ŞANLI

Erdem Şanlı, 2 Eylül 1996 doğumludur.

Bu nedenle burcu Başaktır.

Detaycı ve titiz

Sorumluluk sahibi

Analitik düşünen

Disiplinli ve çalışkandır.

HİCRAN - BURCU CAVRAR

Burcu Cavrar, 28 Mart 1989 doğumludur.

Bu nedenle burcu Koçtur.

Enerjik ve atılgan

Cesur, girişken

Lider ruhlu

Duygularını net yaşar.

SEVCAN - HANDE NUR TEKİN

Hande Nur Tekin, 15 Ekim 1998 doğumludur.

Bu nedenle burcu Terazidir.

Zarif ve uyumlu

Adalet duygusu güçlü

Sosyal ve iletişimi kuvvetli

Estetik ve denge arayışındadır.