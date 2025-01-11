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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük finale saatler kaldı.

Dün akşamki yarı final mücadelesinde ise Semih, Kerem ve Eda hazırladıkları balık menüsüyle tüm hünerlerini sergiledi.

İlk finalistin Onur olduğu MasterChef Türkiye'de Eda, Kerem ve Semih toplamda 4 yemek hazırladı.

TABAĞINDAN ÇIKAN KIKIRDAK YÜZÜNDEN FİNALİ KAÇIRDI

2. turda kral yengeç ile bir tabak hazırlayan Semih'in tabağında çıkan kıkırdak puanlarını etkiledi.

Kendine kızan Semih, gözyaşlarını tutamadı.

Mehmet Şef, Semih'e "Bu seviyede sıfır hata ile gitmek lazım. Çok yazık oldu" dedi.

Gece sonunda Eda 74,5 puanla MasterChef'i dördüncü olarak tamamladı.

Danilo Şef, Eda için "Muhteşem bir sonuç, seni yakından takip edeceğiz. Tebrikler" dedi.

FİNALİN ADI KEREM VE ONUR OLDU

Eda ise duygularını "Sizler benim öğretmenimsiniz. Hem sizlerden hem arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Daha yolumuz uzun, sizlerle çok görüşeceğiz. Tüm MasterChef ekibine teşekkür ederim." sözleriyle dile getirdi.

Semih 82 puanla MasterChef'i üçüncü olarak tamamlarken; Kerem toplamda aldığı 83 puanla MasterChef'in ikinci finalisti oldu.

"O HATAYI YAPTIĞIM İÇİN KENDİME KIRGINIM"

Gözyaşlarını tutamayan Semih, Kerem'i tebrik edip "Sizlere ve ekibe çok teşekkür ederim. Buraya kadar geleceğimi biliyordum. Çünkü azmimi biliyorum, kolay olmayacağını biliyordum. İçime en sinen tabak oydu ancak bir parça finalist olmamın önüne geçti. Bazen yarışma stresiyle ne yaptığımı bilemiyorum. O da burayı ne kadar istediğimle alakalı. Hiçbir şeye kızmıyorum, yaptığım hataya kızıyorum. Belki onu yapmasaydım bambaşka bir şey olacaktı. Ama bunda da bir hayır vardır. Sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Bir kapı kapanır biri açılır. Üzgün değilim sadece o hatayı yaptığım için kendime kırgınım." dedi.

"BU ANI AYLARDIR BEKLİYORDUM"

Kerem ise mutluluğunu "Bu anı aylardır bekliyordum ve Onur'la da bunu çok konuştuk. Hep 'finalin bir ucunda sen, bir ucunda ben olacağız' demişti. Büyük bir risk aldım ama başarabileceğimi biliyordum" sözleriyle paylaştı.

Böylece MasterChef finalistleri Onur ve Kerem oldu.