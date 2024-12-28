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Haber Merkezi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan son hızıyla devam ediyor.

Rekabetin oldukça yüksek olduğu ve adım adım finale yaklaşılan programda dün akşam ilk dörde kalan isim belli oldu.

Kerem, Onur, Eda, Beyza ve Semih dün akşam ilk 4'e giren ilk isim olabilmek için elinden geleni yaptı.

KONSEPT DEĞİŞTİ: RENKLER ÖN PLANA ÇIKTI

Yarışmada konsept değişikliğine gidildi ve Somer Şef, yarışmacılardan neler istediklerini şöyle anlattı:

"Önümüzdeki 4 gün boyunca 4 arkadaşımız bir bir yukarıya çıkacak. Her gün bizim vereceğimiz bir konsept dahilinde 3 değişim yemeği hazırlayacaksınız. 1 başlangıç, 1 ana yemek ve 1 tatlı tabağı olacak. Bu 3 tabağı hep beraber değerlendireceğiz puanlama usulüyle ve en yüksek puanı alan arkadaşımız yukarı çıkacak. Konsepti bir gece önceden biz size bildireceğiz. Bugünkü konseptimiz renkler."

Şefler dün gece bu yarışmacılardan, kendi seçtikleri menüler ile ilk olarak yeşil renkli bir başlangıç tabağı hazırlamalarını istedi.

YARATICI TABAKLAR ORTAYA ÇIKTI

Yarışmacıların ilk turda hazırlayacakları başlangıç tabağı için süre ise tam 60 dakika olarak belirlendi.

Şeflerin verdikleri puanlamalar sonucu ilk etaptan Kerem 20 puan, Onur 24,5 puan, Beyza 21,5 puan, Semih 22,5 puan, Eda 18 puan aldı.

Gecenin ikinci turunda ise şefler, bu kez yarışmacılardan kırmızı renk ile ana yemek yapmalarını istedi.

İLK DÖRDE KALAN İSİM SEMİH OLDU

Üç etap sonunda yarışmacılardan bir de beyaz renk ağırlıklı tatlı yapmaları istendi

Şeflerin verdikleri toplam puanlar sonucu Kerem 58,5 puan, Eda 60,5 puan, Beyza 58,5 puan, Semih 65,5 puan, Onur 60 puan aldı.

Bu sonuçla MasterChef'te ilk 4'e kalan ilk isim Semih oldu.