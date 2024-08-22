MasterChef Türkiye'de ortalık yine karıştı: Ezgi'yle Hakan arasında ipler gerildi MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Ezgi'yle Hakan'ın tartışması programa damga vurdu. Tartışmaya Nigar da dahil olunca ortaya dikkat çeken anlar çıktı. İşte dün akşamdan sevilen yarışmada yaşananlar...

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Haber Merkezi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme adayları belli oldu.

Programda son olarak Nevzat, Onur’un kendisini eleme adayı göstermesinden rahatsızlığını dile getirdi.

Onur ise kararının arkasında durduğunu açıkladı.

ONUR, NEVZAT'I ELEME ADAYI GÖSTERDİ

Nevzat, Onur’un eleme adayı olarak gösterilmesinden memnuniyetsiz olduğunu belirterek, “Bugün moralim iyi. Dün gece oylamadan sonra kırgınlık falan da olmamıştı, kırgındım sadece. Bunun geçmesini bekledim. Bu yüzden de kimseyle konuşmak istemedim. Ümmühan Abla'yla ilgili gereksiz bir yorum yaptım orada. Ondan özür diliyorum.” şeklinde konuştu.

Onur ise kararının hakkaniyetli olduğunu savunarak, “Ben çok hakkaniyetli davranan bir insanım. Düşünceli bir insanım. Bana göre en mantıklı hareketi yaptım. Yaptığım seçimin de sonuna kadar arkasındayım.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra ise Ezgi'nin Hakan için söyledikleri dikkat çekti.

"BİR AŞÇI BİBER TEMİZLEDİM DEMEYE UTANIR BENCE"

Ezgi, mavi takımdaki Hakan için "Biz Hakan'la o kadar farklı profilleriz ki, her söylemini 3 haftadır ağzım açık dinliyorum. Hiç sesimi çıkarmadım, benim herkese saygım sonsuz. Bir aşçı biber temizledim demeye utanır bence. Biber temizlemek? Ben utanırım, benim için bu krizi yönetmek değil. Arpacık soğana yardım ettim diyor Şirin'e, ne yapmış? Arpacık soğanı soyup tavşan mı yapmış?" dedi.

Hakan da, "Nigar Abla ne yapmış uçak motoru mu?" diyerek üstüne gitti.

"SENİNKİNİ NEDENSE YÜKSEKTE GÖRÜYORLAR"

Nigar da, "Ben yapmadım diyorum zaten, söyledim." diyerek tartışmaya katıldı.

Hakan tekrardan söz alarak, "Sen de yardım ettin bir şeylere abla, ben de yardım ettim. Benimki küçük gözüküyor, aşağıda gözüküyor. Seninki nedense yüksekte görüyorlar. Senin yaptığın da aman bir şey değil. Benim yaptığım da aman bir şey değil." dedi.

ELEME ADAYLARI ZÜBEYDE VE ÇAĞLAR OLDU

Son olarak MasterChef'te yarışmacılar düelloda 'Tepsi Mantı' yaptı. Kazanan mavi takım oldu.

Bireysel dokunulmazlığı kırmızı takımdan Emre kazandı.

Haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları Zübeyde ve Çağlar oldu.