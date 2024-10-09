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MasterChef Türkiye'de şaşırtan anlar: Mavi takım yemeği unuttu

MasterChef Türkiye'de şaşırtan anlar: Mavi takım yemeği unuttu Yarışmacılar için verilen süre sona erdikten sonra Nevzat portakalı kimseye vermediği için mavi takım 1 yemeği çıkartmayı unuttu. Ayrıca bu haftanın birinci ve ikinci eleme adayı olarak Eda ve Nigar seçildi.