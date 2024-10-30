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Haber Merkezi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2024'ün dün akşam yeni bölümü yayınladı.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu yarışmada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak yarışmacılar, Kırmızı ve Beyaz takım şeklinde yarışarak dokunulmazlık için mücadele verdi.

Somer Şef, Kaan'ın Emre ile Hakan'la konuşurken "Nevzat'ın bir vasiyeti var. Eleme potasına yollayacağım onu denk geldikçe" sözlerinin kiminle ilgili olduğunu sordu.

'VASİYET' TARTIŞMASI YAŞANDI

Kaan da bu kişinin Erim olduğunu söyledi.

Erim, "Ben de biliyordum yüzde 1500 benim olduğumu da bu konu nasıl buraya geliyor, vasiyet falan veriliyor anlamadım." diyerek tepki gösterdi.

Şeflerin verdiği yemek süresi bitiminde çıkarttığı tabağı ocağın üstünde unutan Alper, sinirlerine hakim olamadı.

YEMEĞİ UNUTTU: TEZGAHI TEKMELEDİ

Tezgahı tekmeleyen Alper, kendi kendine "Onu unutacaksan niye yarışıyorsun o zaman? Şunu yapıyorsan, burayı hak etmiyorsun." diyerek içerlendi.

Haftanın ilk takım oyununu kazanan Kırmızı Takım oldu.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Akın, ilk eleme adayı olarak Erim'in adını söyledi.

Alper ile Şirin, takımından eşit sayıda oy aldı.

Ezgi, takım kaptanı olarak tabağı değerlendirilmediği için ikinci eleme adayı olarak Alper'i seçti.