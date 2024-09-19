MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan peş peşe hatalar MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde kural ihlali yapan Erim'e 5 dakika geç başlama cezası verildi. Makarna hamurunu çöpe atan Onur da cezalardan nasibini aldı. İşte sevilen programdan dikkat çeken anlar...

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Haber Merkezi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yine heyecan doruktaydı.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu yarışmada kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları ikinci takım dokunulmazlığı için mücadele etti.

İlk etapta yarışmacılar düello şeklinde makarna yaptı.

ERİM KURALLARI ÇİĞNEDİ

Kuralları çiğneyen Erim'e ceza kesildi.

Erim, kuraldan haberi olmadığını söyledi.

Onur'un yaptığı hata, Somer Şef'in dikkatinden kaçmadı.

Şefler ortak aldıkları kararla Erim'in yarışmaya rakibinden 5 dakika daha geç başlayacağını açıkladı.

İhlaller tekrarlanırsa cezaların da artacağı belirtildi.

BİR CEZA DA ONUR'A

Öte yandan Onur, tutturamadığı makarna hamurunu çöpe attı.

O sırada yanına gelen Somer Şef, 'Hamuru biz çöpe mi atıyoruz?' diye sordu.

Onur, 'Atmıyoruz şefim, özür dilerim.' dediyse de 3 dakika ceza almaktan kurtulamadı.

Somer Şef, hamuru çöpe atmanın yasak olduğunu, katlanıp bir yere konulması gerektiğini hatırlattı.

BEYZA VE YUDUM ELEME ADAYLARI OLDU

Son olarak Kırmızı Takım'da bireysel dokunulmazlığın sahibi Zübeyde, üçüncü eleme adayı olarak Yudum'un adını söyledi.

Takımından en fazla oyu alan Beyza da dördüncü eleme adayı oldu.