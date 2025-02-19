Yağmur Uçar

MasterChef yarışmasıyla tanınan Eslem Sena Yurt, geçtiğimiz hafta bıçaklı bir saldırıya uğradığını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yurt, saldırı sonucunda 5 litre kan kaybettiğini ve hem bedensel hem de duygusal açıdan zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

Yurt, iyileştikten sonra işine geri döneceğini ve bunun kendisine en iyi gelen şey olduğunu ifade etti.

BABASINA SİTEMLİ

Ünlü yarışmacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla babasına ve halasına ise sitem etti.

Yurt, babasıyla yıllardır mesafeli bir ilişkisi olduğunu belirterek, saldırı sonrası kendisini ziyarete gelmemesine ve halasının olayı saklamaya çalışmasına tepki gösterdi.

“Baba kişisi ve ailesine not” diyerek açıklamasına başlayan ünlü yarışmacı, babasının geçmişte de kendisini istemediğini, hatta annesinden boşanırken “kızımı istemiyorum, çok masraflı” dediğini ifade etti.