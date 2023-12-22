MasterChef'e veda etmişti! MasterChef Ayaz bakın şimdilerde ne iş yapıyor... MasterChef Türkiye yarışmasıyla ünlenen Ayaz Geçer yeni işiyle gündeme geldi. İşte Ayaz Geçer'in yeni mesleği...

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MasterChef yarışmasıyla ünlenen Ayaz Geçer geçtiğimiz haftalarda elenerek programa veda etmişti.

MasterChef'in sevilen isimlerinden olan Ayaz'ın şimdilerde ne iş yaptığı merak uyandırdı. Programın sıkı takipçileri elenen yarışmacılar hakkında merak ettiklerini sık sık araştırıyor.

MasterChef'te yarışan isimlerin çoğu kendi dükkanlarını açarak isimlerini duyurmaya devam ediyor.

Ayaz Geçer'de yakın zamanda bir dükkan açacağı haberi ile sosyal medyada gündeme geldi.

MasterChef Ayaz, "Kanatçı Ayaz" isimli bir dükkan açmaya hazırlanıyor. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Ayaz Geçer dikkatleri üzerine çekti.

Daha önce MasterChef'te yarışan bir çok isim kendi restoranlarını açarak gündeme gelmişti.