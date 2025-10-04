MasterChef'te aşk itirafı! Danilo Şef'ten yardım istedi: "Selam söyleyin"

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu defa şaşırtan bir aşk itirafı geldi.

Yarışmanın yeni bölümüne iddialı isimlerden biri olan Nisa Demirer'in, Danilo Şef'ten yardım istediği anlar damga vurdu.

MasterChef Nisa, 'Benim flörtüm dışarıda kaldı. Onunla konuşamıyorum çünkü yasak. Eski yarışmacı' ifadelerini kullandı.

"SELAM SÖYLEYİN"

Demirer, 'Onunla konuşamıyorum ya o beni biraz yıpratıyor. Telefonla da konuşmam yasak benim onunla. Siz olursa görürseniz selam söyleyin.' dedi.