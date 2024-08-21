MasterChef'te aşk kokusu! Takipçileri yakaladı: İşte ilk kare...

Editör: Yağmur Dinç
MasterChef 2024, heyecanlı anlara sahne olmaya devam ediyor.
MasterChef yeni sezon kadrosunda bulunan 16 isim, mutfakta hünerlerini sergiliyor.
İzleyicilerin yarışmacılar hakkındaki merakları ise gündemde.
Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar, aşk iddialarını gündeme getirdi.
KAPTAN SEÇTİ
Yeni haftanın kaptanı Onur oldu. Karşısında ise kırmızı takım kaptanı olarak Beyza'yı seçti.
Onur'un Beyza'ya önlüğü giydirirken heyecanlanması da izleyicinin gözünden kaçmadı.
Sevilen ikili çekimlerin ardından sosyal medyada fotoğraf paylaştı. O kare, aralarında bir şeyler olduğu iddialarını güçlendirdi.
İşte o paylaşım: