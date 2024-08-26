MasterChef'te bu hafta kim elendi? 25 Ağustos 2024 veda eden yarışmacı MasterChef'te beklenmedik veda! Dün akşam yayınlanan bölümde şef tabağını daha az başarılı yapan isim, hayallerine veda etti. Peki, MasterChef 25 Ağustos Pazar kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte yanıtı...

Editör: Yağmur Dinç

TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı MasterChef’te her hafta pazar günü oynanan eleme oyununda bir isim yarışmaya veda etti.

Yarışmacılar bu akşamki eleme oyununda şeflerin kendilerinden istediği menüyü en iyi şekilde yapmanın yollarını aradı.

Eleme potasında yer alana Ezgi, Alper, Ayşe, Çağlar, Zübeyde, Nevzat ve Ümmühan şeflerin istediği tabağı yapmak için sıkı mücadele gösterdi.

Peki, 25 Ağustos MasterChef’e veda eden isim kim oldu, kim gitti? İşte yarışmaya veda eden sürpriz isim...

MASTERCHEF ELEME 25 AĞUSTOS 2024

Gecenin ilk yemeği, siyah sarımsak konseptli oldu. İlk etabı geçmeyi başaran üç yarışmacı; Ezgi, Alper ve Çağlar yukarı çıktı.

Geriye kalan Nevzat, Zübeyde, Ümmühan ve Ayşe ikinci etapta yeniden yarıştı.

Yarışmacılar Danilo Şef'in imza tabağı için 45 dakika mücadele verdi.

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda MasterChef'te bu haftanın elenen ismi belli oldu. 25 Ağustos Pazar akşamı oynanan eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Ümmühan oldu.