MasterChef'te düğün var: Somer Şef teklif etti! İşte müstakbel eşi...

MasterChef'in sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisine evlenme teklifi etti.

Yayınlama Tarihi: 29.12.2025 09:16
  • Somer Şef, sevgilisi Didem Belen'e evlenme teklif etti.
  • Romantik bir kar tatilinde yapılan teklifin ardından "Evet" yanıtını aldı.
  • Somer Şef, kar pisti aracını düğün aracı esprisiyle paylaştı.

MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla yeniden gündemde.

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Somer Şef; geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başladığı Didem Belen'e evlilik teklifi etti.

 Belen'i romantik bir kar tatiline çıkaran Somer şef, sürprizi gece saatlerinde yaptı.

"Evet" yanıtını alan Somer Şef kar pisti düzenleme aracının yanında oldukları anları çekerek "Düğün aracı olarak da bunu ayarladım" diyerek espri yaptı.

