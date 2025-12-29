Yeni yılı hunharca kutlayan adamın son hali! "2026'ya hazır mıyız"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yiğit Çalışkan, 2017 yılından beri her yılbaşında 'hunharca' kutlama yaptığı anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyordu.

Çalışkan'dan yeni yıl için paylaşım geldi.

Coşkulu, abartılı ve eğlenceli anlarını yansıtan videoları her yıl kısa sürede viral olan fenomene 2026 için yorum yağdı.

"Yılbaşı videosuna hazır mıyız" notunu yazan içerik üreticisinin son hali gündem oldu.