Yeni yılı hunharca kutlayan adamın son hali! "2026'ya hazır mıyız"

2017 yılından beri yılbaşını ‘hunharca’ kutladığı bir video paylaşan Yiğit Çalışkan, 2026 paylaşımı yaptı. Son hali, sosyal medyada gündem oldu.

Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 29.12.2025 10:30
Yeni yılı hunharca kutlayan adamın son hali!
  • Yiğit Çalışkan, 2017'den beri yılbaşını eğlenceli videolarla kutluyor.
  • 2026 için yaptığı paylaşım sosyal medyada ilgi gördü.
  • "2026'ya hazır mıyız" notuyla, son hali gündem oldu.

Yiğit Çalışkan, 2017 yılından beri her yılbaşında 'hunharca' kutlama yaptığı anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyordu.

Çalışkan'dan yeni yıl için paylaşım geldi.

Coşkulu, abartılı ve eğlenceli anlarını yansıtan videoları her yıl kısa sürede viral olan fenomene 2026 için yorum yağdı.

"Yılbaşı videosuna hazır mıyız" notunu yazan içerik üreticisinin son hali gündem oldu.

