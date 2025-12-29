O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 fragmanı: İşte jüriler ve konuklar...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TV8'in sevilen ses yarışması O Ses Türkiye, yılbaşı özel programıyla 31 Aralık'ta ekranda olacak.

Giray Altınok, Hadise, Murat Boz ve Gupse Özay’ın jüri koltuğunda yer alacağı programda birbirinden ünlü isimler sahneye çıkacak.

Cihan Ünal, Ava Yaman, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, Mahsun Karaca, Mina - Yade - Beren, Toprak Razgatlıoğlu, Zuhal Topal ve Korhan Saygıner, Pelin Akil, Survivor Gönüllüler Kadınlar, Burak Yörük, Serra Arıtürk, Ceren & Emir Benderlioğlu, Rabia Soytürk, Feyza Civelek ve Survivor Gönüllüler Erkekler sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler.

Usta sanatçı Erol Evgin ve son yılları kasıp kavuran Lvbel C5 ise sevilen şarkılarıyla sahnede olacak.

Reynmen de şarkısında Toprak Razgatlıoğlu’na sürpriz bir şekilde eşlik edecek.

İşte, O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 tanıtımı...