Uzak Şehir bu akşam (29 Aralık 2025) yok mu, ertelendi mi? Yeni bölüm tarihi..

Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir'in yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, yayın akışında göremeyince arama motoruna yöneldi.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolde yer aldığı dizinin 44. bölümü, bu akşam yayınlanacak mı merak ediliyor.

Fragmanda yer almayan yayın tarihi nedeniyle, "29 Aralık Pazartesi Uzak Şehir yok mu", "Uzak Şehir ertelendi mi" gibi sorular gündeme geldi.

Peki; Uzak Şehir'e ara mı verildi? Bu akşam Uzak Şehir yok mu, neden? İşte detaylar...

29 ARALIK 2025 UZAK ŞEHİR YOK MU

Yılbaşı nedeniyle bu hafta birçok dizi yeni bölümüne ara verirken Uzak Şehir’in de 44. bölümünü yeni yıla bıraktığı öğrenildi.

Sosyal medyadaki iddialara göre yeni bölüm için 12 Ocak işaret ediliyor.

Ancak henüz net bir tarih verilmedi.