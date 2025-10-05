MasterChef’te duygusal veda: “Gordon” lakaplı Deniz elendi

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmada rekabet giderek kızışıyor.

Bu hafta potada Furkan, Mert, Sezer, Çağatay, Onur, Deniz ve Murat Can yer aldı. İki etaplı eleme gecesinde yarışmacılar, hem yaratıcılıklarını hem de teknik becerilerini konuşturdu.

PANCARLA YARATICILIK SINAVI

İlk etapta, yarışmacılardan “pancar” temalı yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Tadımın ardından şefler, Mert’in porsiyonlama hatası nedeniyle kaşığı kıl payı kaçırdığını söyledi. Bu turda potadan çıkmayı başaran isimler Mert, Sezer ve Furkan oldu.

“ŞAŞIRMA” TABAKLARI TER DÖKTÜRDÜ

İkinci turda ise Çağatay, Onur, Deniz ve Murat Can, Mehmet Şef’in imza tabağı “Şaşırma”yı en iyi şekilde taklit etmek için mücadele etti. Zorlu etap sonunda Onur ve Deniz son ikiye kaldı.

ELENEN İSİM DENİZ OLDU

Heyecan dolu gecenin sonunda yarışmaya 20. olarak veda eden isim Deniz oldu. Mehmet Şef, genç yarışmacıya şu sözlerle veda etti:

Elin lezzetli ama bugün verdiğimiz tabakta sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Aklımızda kalacak bir arkadaşımızsın, seni sevdik.

“ŞAMPİYON SONUNCU OLDU”

Veda anında gözyaşlarını tutamayan “Gordon” lakaplı Deniz, “Şampiyon sonuncu oldu. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum, hepinizi çok seviyorum.” dedi.

Somer Şef, “Her veda erkendir ama seninki biraz daha erken oldu.” derken, Danilo Zanna da “Pırlanta gibisin.” sözleriyle Deniz’e moral verdi.