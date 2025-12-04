Abone ol: Google News

MasterChef'te format değişti: Altın Kupa duyuruldu! 16 eski yarışmacı dönecek...

MasterChef'te format değişti ve tam 16 eski yarışmacı All Star Altın Kupa'yı almak için yarışmaya geri döndü.

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 04.12.2025 09:09
  • MasterChef programında 16 eski yarışmacı All Star Altın Kupa için geri döndü.
  • MasterChef ekibi, final öncesinde yarışmacılar için yeni bir konsept başlattı.
  • All Star Altın Kupa 7 Aralık'ta başlayacak.

MasterChef 2025 finaline az bir zaman kala, format değişikliği kararı alındı.

Finalde yarışmak için ceketi giyen isimler Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan oldu.

Dört yarışmacı final için hazırlıklara başlarken MasterChef'te radikal bir değişim gerçekleşti.

ALTIN KUPA ALL STAR 

MasterChef ekibi, yarışmacılar final için hazırlanırken 16 eski yarışmacı için yepyeni bir konsept düzenledi.

En iddialı yarışmacılardan eski şampiyonlara kadar 16 MasterChef yarışmacısı, All Star Altın Kupa'sını kazanmak için yarışacak.

MasterChef All Star Altın Kupa'da yarışacak olan tanıdık isimler şöyle:

Beyza, Eda, Semih, Erim, Eren, Sergen, Ayaz, Barış, Hasan, Alican, Dilara, Tolga, Batuhan, Barbaros, Kıvanç, Kerem

MasterChef All Star Altın Kupa, 7 Aralık Pazar akşamı TV8'de başlayacak.

