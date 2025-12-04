MasterChef'te format değişti: Altın Kupa duyuruldu! 16 eski yarışmacı dönecek...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MasterChef 2025 finaline az bir zaman kala, format değişikliği kararı alındı.

Finalde yarışmak için ceketi giyen isimler Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan oldu.

Dört yarışmacı final için hazırlıklara başlarken MasterChef'te radikal bir değişim gerçekleşti.

ALTIN KUPA ALL STAR

MasterChef ekibi, yarışmacılar final için hazırlanırken 16 eski yarışmacı için yepyeni bir konsept düzenledi.

En iddialı yarışmacılardan eski şampiyonlara kadar 16 MasterChef yarışmacısı, All Star Altın Kupa'sını kazanmak için yarışacak.

MasterChef All Star Altın Kupa'da yarışacak olan tanıdık isimler şöyle:

Beyza, Eda, Semih, Erim, Eren, Sergen, Ayaz, Barış, Hasan, Alican, Dilara, Tolga, Batuhan, Barbaros, Kıvanç, Kerem

MasterChef All Star Altın Kupa, 7 Aralık Pazar akşamı TV8'de başlayacak.