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MasterChef'te kaptanlar kim oldu? 19 Ağustos mavi ve kırmızı takım kaptanları

MasterChef'te kaptanlar kim oldu? 19 Ağustos mavi ve kırmızı takım kaptanları MasterChef'te yeni takımlar kuruldu! Mavi ve kırmızı takım kaptanları, ekibini seçti. İşte yeni haftanın yeni takımları...