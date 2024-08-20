Editör: Yağmur Dinç

MasterChef 2024'te üçüncü kaptanlık heyecanı yaşandı.

Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olacağı oyunda günün yemeği simit oldu.

Yarışmacılar, en çıtır simiti yapmak için kolları sıvadı.

En başarılı tabağı yapan yarışmacı, mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanını belirme şansını yakaladı. Mavi takım kaptanı aynı zamanda dokunulmazlığında sahibi oldu.

Peki, MasterChef'te kimler kaptan oldu? İşte 19 Ağustos 2024 mavi ve kırmızı takım kaptanları...

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK YARIŞI

Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Onur oldu. Mavi takım kaptanı Onur kırmızı takım kaptanı olarak Beyza'yı seçti.

YENİ TAKIMLAR

MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

Mavi Takım:

Onur (Kaptan)

Muratcan

Semih

Eda

Nigar

Nevzat

Şirin

Beril

Hakan

Ümmühan

Kırmızı Takım

Beyza (Kaptan)

Kaan

Emre

Alper

Kerem

Ayşe

Zübeyde

Ezgi

Zeynep

Çağlar