MasterChef 2024'te üçüncü kaptanlık heyecanı yaşandı.
Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olacağı oyunda günün yemeği simit oldu.
Yarışmacılar, en çıtır simiti yapmak için kolları sıvadı.
En başarılı tabağı yapan yarışmacı, mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanını belirme şansını yakaladı. Mavi takım kaptanı aynı zamanda dokunulmazlığında sahibi oldu.
Peki, MasterChef'te kimler kaptan oldu? İşte 19 Ağustos 2024 mavi ve kırmızı takım kaptanları...
MASTERCHEF'TE KAPTANLIK YARIŞI
Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Onur oldu. Mavi takım kaptanı Onur kırmızı takım kaptanı olarak Beyza'yı seçti.
YENİ TAKIMLAR
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım:
Onur (Kaptan)
Muratcan
Semih
Eda
Nigar
Nevzat
Şirin
Beril
Hakan
Ümmühan
Kırmızı Takım
Beyza (Kaptan)
Kaan
Emre
Alper
Kerem
Ayşe
Zübeyde
Ezgi
Zeynep
Çağlar