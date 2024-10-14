MasterChef'te kim elendi? 13 Ekim MasterChef Zübeyde elendi mi, gitti mi?

Yağmur Dinç

TV8 ekranlarında 6 Ekim Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı.

Sevilen yemek yarışmacı MasterChef'te bir isim hayallerine veda etti.

MasterChef'in bu haftaki eleme adayları; Emre, Alper, Nevzat, Nigar, Zübeyde ve Akın oldu. Bu isimlerden en az başarılı olan, yarışmadan ayrıldı.

Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte 13 Ekim 2024 veda eden isim...

MASTERCHEF ELEMESİ 13 EKİM 2024

Yarışmacılara verilen ilk ürün, Yalova Aronyası oldu. Yaratıcılık kullanarak elemeden çıkan isimler Emre ve Alper oldu.

Akabinde ise eleme tabağı olarak Mehmet Şef'in fitilli gerdan tabağı verildi.

MasterChef'te en başarısız tabağı yaparak elenen kişi Zübeyde oldu.

Yarışmadan ayrılan Zübeyde, "Her seferinde dokunulmazlık alan arkadaşım tarafından direkt gönderildim. Bu hafta için de zaten nasıl potaya geldiğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.