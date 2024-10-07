Yağmur Dinç

ekranlarında 6 Ekim Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı.

Sevilen yemek yarışmacı MasterChef'te bir isim hayallerine veda etti.

MasterChef'in bu haftaki eleme adayları; Muratcan, Nevzat, Şirin, Alper, Semih, Ayşe ve Eda oldu. Bu isimlerden en az başarılı olan, yarışmadan ayrıldı.

Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte veda eden isim...

MASTERCHEF ELEMESİ 6 EKİM 2024

İlk etapta kazanan yarışmacılar; Semih, Muratcan ve Nevzat oldu.

3 yarışmacı MasterChef'te 10. haftaya girmeye hak kazandı.

İkinci etapta yeniden yarışanlar ise Şirin, Alper, Ayşe ve Eda oldu.

Şef tabağını en az başarılı yaparak MasterChef'e veda eden yarışmacı Ayşe oldu.

ensonhaber icon
Yağmur Dinç
Editör