MasterChef'te kim elendi? MasterChef Ayşe Ekiz elendi mi, gitti mi? Dün akşam ekrana gelen eleme bölümünde, hayallerine veda eden yarışmacı belli oldu. Son elemeye Şirin ve Ayşe kalmıştı. Peki, MasterChef'te 6 Ekim 2024 kim elendi? Ayşe gitti mi? İşte elenen isim...

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Yağmur Dinç

TV8 ekranlarında 6 Ekim Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı.

Sevilen yemek yarışmacı MasterChef'te bir isim hayallerine veda etti.

MasterChef'in bu haftaki eleme adayları; Muratcan, Nevzat, Şirin, Alper, Semih, Ayşe ve Eda oldu. Bu isimlerden en az başarılı olan, yarışmadan ayrıldı.

Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte veda eden isim...

MASTERCHEF ELEMESİ 6 EKİM 2024

İlk etapta kazanan yarışmacılar; Semih, Muratcan ve Nevzat oldu.

3 yarışmacı MasterChef'te 10. haftaya girmeye hak kazandı.

İkinci etapta yeniden yarışanlar ise Şirin, Alper, Ayşe ve Eda oldu.

Şef tabağını en az başarılı yaparak MasterChef'e veda eden yarışmacı Ayşe oldu.