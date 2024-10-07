Yağmur Dinç
TV8 ekranlarında 6 Ekim Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı.
Sevilen yemek yarışmacı MasterChef'te bir isim hayallerine veda etti.
MasterChef'in bu haftaki eleme adayları; Muratcan, Nevzat, Şirin, Alper, Semih, Ayşe ve Eda oldu. Bu isimlerden en az başarılı olan, yarışmadan ayrıldı.
Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte veda eden isim...
MASTERCHEF ELEMESİ 6 EKİM 2024
İlk etapta kazanan yarışmacılar; Semih, Muratcan ve Nevzat oldu.
3 yarışmacı MasterChef'te 10. haftaya girmeye hak kazandı.
İkinci etapta yeniden yarışanlar ise Şirin, Alper, Ayşe ve Eda oldu.
Şef tabağını en az başarılı yaparak MasterChef'e veda eden yarışmacı Ayşe oldu.