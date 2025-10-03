MasterChef'te "telefon" skandalı: O yarışmacı elenecek...

TV8'in yemek yarışması MasterChef, kural ihlali ile gündemde...

Yarışmada gizlice sokulan telefon herkesi şaşkına çevirdi.

Telefonun kime ait olduğu ve kural ihlali yapan yarışmacının kim olduğu merakla araştırılıyor.

Somer Şef'in masaya koyduğu telefonun sahibi belli olacak mı? MasterChef'te diskalifiye yaşanacak mı? İşte, detaylar...

DİSKALİFİYE GÜNDEMDE

MasterChef Türkiye'nin 3 Ekim 2025 tarihli yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda Somer Şef, yarışmacıları karşısına alarak şu sözleri söyledi:

“Yarışmada kurallar nettir. İçeriye gizlice telefon getirildiği bilgisi bana ulaştı.”

Bu bölümde yarışmacılar kıyasıya rekabet ederken, Somer Şef gizlice getirilen telefonla ilgili önemli açıklamalarda bulunacak.