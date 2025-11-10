Abone ol: Google News

MasterChef 2025 kadrosundan elenen Nisa Demirer, son gönderisinde 2024 sezonu yarışmacılarından Nevzat Güray Gürol ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 10:49
MasterChef'ten aşk çıktı: İki yarışmacı resmen ilan etti...
  • MasterChef'ten elenen Nisa Demirer, Instagram'da 2024 yarışmacılarından Nevzat Güray Gürol ile fotoğraf paylaştı.
  • Nisa, yarışmada sevgilisi olduğunu Danilo Şef'e itiraf etmişti.
  • Nevzat Güray Gürol, MasterChef 2024 kadrosundaydı.

Geçtiğimiz haftalarda MasterChef'e veda eden Nisa Demirer, yarışmada sevgilisi olduğundan bahsetmişti.

Danilo Şef'e elenen bir yarışmacıyla aşk yaşadığını 'Flörtüm dışarıda kaldı. Eski yarışmacı olduğu için konuşmam yasak' diyerek açık eden Nisa, elenir elenmez paylaştı.

İŞTE SEVGİLİSİ

MasterChef Nisa Demirer, Instagram hesabından aşk yaşadığı MasterChef yarışmacısını paylaştı.

Nisa, paylaşımında elenen MasterChef yarışmacılardan Nevzat Güray Gürol ile poz verdi.

Nevzat Güray Gürol, Masterchef 2024'te yer almıştı.

