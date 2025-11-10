MasterChef'ten aşk çıktı: İki yarışmacı resmen ilan etti...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçtiğimiz haftalarda MasterChef'e veda eden Nisa Demirer, yarışmada sevgilisi olduğundan bahsetmişti.

Danilo Şef'e elenen bir yarışmacıyla aşk yaşadığını 'Flörtüm dışarıda kaldı. Eski yarışmacı olduğu için konuşmam yasak' diyerek açık eden Nisa, elenir elenmez paylaştı.

İŞTE SEVGİLİSİ

MasterChef Nisa Demirer, Instagram hesabından aşk yaşadığı MasterChef yarışmacısını paylaştı.

Nisa, paylaşımında elenen MasterChef yarışmacılardan Nevzat Güray Gürol ile poz verdi.

Nevzat Güray Gürol, Masterchef 2024'te yer almıştı.