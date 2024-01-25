Melis Sezen tesettürlü haliyle çölde sere serpe uzanınca… "Serap gibisin" Sadakatsiz dizisiyle adını milyonlara duyuran ünlü oyuncu Melis Sezen, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak tesettürlü çöl pozlarıyla adeta parmak ısırttı.

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Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu Melis Sezen, kariyerindeki başarıları ve güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle ekranda yer alan Sezen, sadece oyunculuğuyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Başarılı oyuncunun sosyal medya hesabı, her gönderisiyle olay yaratıyor.

Geçtiğimiz günlerde kum üzerinde gerçekleştirdiği dans videosuyla büyük ilgi gören Sezen, şimdi ise Dubai tatiline ait yeni fotoğraflarıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Çölün ortasında çömeldi

Dubai çöllerinde başına siyah bir şal takan Melis Sezen, kumların üzerine uzanarak poz verdi.

İşte o cesur kareler...

Özellikle dans yeteneği ve farklı lokasyonlarda yaptığı dans videolarıyla dikkat çeken Melis Sezen, bu sefer dansını Dubai kumları üzerinde sergiledi.

Ünlü oyuncunun Dubai pozlarını takipçileriyle paylaştı. Gören gözlerini alamadı.