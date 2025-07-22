Melisa Döngel'in iddialı pozlarına yorum yağdı: "Büyüleyici"

Ünlü oyuncu Melisa Döngel sosyal medyada paylaştığı pozlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmayı sürdürüyor.
Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanıyor.
18 Eylül 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen 25 yaşındaki Melisa Döngel birçok dizide rol aldı.
Melisa Döngel, Arka Sokaklar, Hangimiz Sevmedik, Bizim Hikaye, Sadakatsiz, Kusursuz Kiracı, Aşk Mantık İntikam ve Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı gibi başarılı projelerde rol aldı.
Şimdilerde İtalya'da tatil yapan Melisa Döngel yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiriyor.
Instagram'da 4.1 milyon takipçisi bulunan Melisa Döngel'in son Instagram paylaşımı büyük beğeni topladı.
Mavi bir elbise ile poz veren Melisa Döngel takipçilerinden tam not aldı. İşte Melisa Döngel'in son paylaşımı...