Meltem Akçöl'ün iddialı pozlarına yorum yağdı! "Ateş ediyorsun"

Ünlü oyuncu Meltem Akçöl güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Meltem Akçöl şimdiye kadar dört farklı dizide rol alarak ekranlarda yer aldı.

İlk olarak 2021 yılında Kırık Hayatlar isimli dizide Deniz Yılmaz karakterine hayat veren Meltem Akçöl daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni isimli dizide canlandırdığı Hazal karakteri ile büyük bir üne ulaştı.

2023 yılında Gülcemal dizisinde rol alarak ekranlarda yer alan Meltem Akçöş son olarak TRT 1'de yayınlanan Kara Ağaç Destanı dizisinde rol aldı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Meltem Akçöl'ün her paylaşımı yüz binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Oyunculuk dışında sosyal medya ile de ilgilenen Meltem Akçöl'ün Instagram hesabında 1.5 milyon takipçisi bulunuyor.

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte Meltem Akçöl'ün beğeni toplayan son Instagram pozları...