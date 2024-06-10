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Menekşe Teyze, Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu

Menekşe Teyze, Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Menekşe Koyuncu anlattıklarıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Solucan gübresi üreticisi olduğunu aktaran Koyuncu, konuyla ilgili Avusturya'da eğitim aldığını söyledi. Nezaketi ve kibarlığıyla takdir toplayan yarışmacı izleyenlere keyifli anlar yaşattı.