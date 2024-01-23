Merve Oflaz'dan otopark pozları! Bir çömeldi bir kalktı..."Dişil enerji budur" Mini eteğiyle otoparkta cesur pozlara imza atan Merve Oflaz, sosyal medyayı yaktı geçti.

ensonhaber.com

Bir süredir herhangi bir projede yer almayan oyuncu Merve Oflaz, sosyal medyanın nabzını tutuyor.

Var Mısın Yok Musun ve Survivor ile ünü yakalayan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl, Not Defteri, Güzel Köylü, Arka Sokaklar gibi dizilerde boy gösterdi.

Aynı zamanda Survivor'ın ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, her karesiyle adından söz ettiriyor.

Oflaz, Instagram'da cesur pozlar yayınladı.

Çömeldi

Fizğini korumaya özen gösteren Merve Oflaz, mini eteğiyle boy gösterdi.

Pembe kombini beğeni toplayan Oflaz, otoparkta bir oturdu bir kalktı.

O kareleri görenler ise, beğeni butonunu çökertti.