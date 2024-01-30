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Merve Oflaz'ın ayna pozları Instagram'ı yaktı geçti! Karın kaslarına yorum yağdı...

Merve Oflaz'ın ayna pozları Instagram'ı yaktı geçti! Karın kaslarına yorum yağdı... Merve Oflaz, Instagram hesabından paylaştığı ayna pozları ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Takipçileri Merve Oflaz'ın o pozlarına beğeni ve yorum yağdırdı. İşte o kareler..