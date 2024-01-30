Merve Oflaz'ın ayna pozları Instagram'ı yaktı geçti! Karın kaslarına yorum yağdı...

Var Mısın Yok Musun ve Survivor'a katılarak tanınan Merve Oflaz sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Survivor Türkiye'nin ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz yarışmadan sonra oyunculuk kariyerine başladı.
23 Mayıs 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Merve Oflaz İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl isimli dizide yaşamıştır.
Merve Oflaz daha sonra Kalbim 4 Mevsim, Not Defteri, Güzel Köylü, Eve Dönüş, Rengarenk, Arka Sokaklar, Şimdi Aşk ve Bir Peri Masalı gibi dizilerde rol alarak ekranlarda yer aldı.
Merve Oflaz, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlar ile sık sık gündeme geliyor.
Instagram'da 728 bin takipçisi bulunan Merve Oflaz sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor. Merve Oflaz'ın son Instagram pozları büyük beğeni topladı.
Merve Oflaz ayna karşısında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Oflaz'ın o kareleri kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.
İşte Merve Oflaz'ın son Instagram paylaşımı..