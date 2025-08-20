Messi’nin koruması Yassine Cheuko'nun maaşı dudak uçuklattı! İşte yıllık kazancı...

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi, sadece sahadaki performansı ile değil, saha dışındaki hayatıyla da merak konusu oluyor.

Messi’nin Inter Miami'ye transferiyle birlikte tüm gözler, onunla sürekli yan yana olan özel koruması Yassine Cheuko'ya çevrildi.

Messi’nin yakın koruması olan Yassine Cheuko, eski bir asker ve dövüş sporları konusunda uzman bir isim.

Kick boks, MMA ve boks geçmişiyle dikkat çeken Cheuko, profesyonel eğitimi sayesinde Messi'nin güvenliğini sağlamak için seçildi.

Maçlarda, antrenmanlarda ve hatta günlük yaşamında Messi'nin bir an olsun yanından ayrılmayan Cheuko, adeta futbol yıldızının "gölgesi" olarak anılıyor.

Bir an olsun Messi'nin yanından ayrılmayan Cheuko'nun maaşı ise sosyal medyada merak uyandırdı.

Peki, Messi'nin güvenliğinden sorumlu olan Yassine Cheuko yılda ne kadar kazanıyor?

İşte futbol dünyasının en çok merak edilen korumasının maaşı hakkında detaylar...

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Lionel Messi'nin koruması Yassine Cheuko yıllık 3.5 milyon Euro kazanıyor.

Yassine Cheuko ayrıca haftalık 3 gün izin, özel araba, özel ev ve sınırsız harcama özgürlüğüne sahip.