Mezarlık'tan 3. sezon müjdesi: O tarihte yayında...

Yapımcılığını Evren Oğuz'un, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı, hikâyesini Özden Uçar, Onur Böber ve Evren Oğuz'un birlikte yazdığı Mezarlık dizisi, 3. sezon hazırlıklarını tamamladı.

Başrollerinde Birce Akalay, Olgun Toker, Şehsuvar Aktaş ve Hakan Meriçliler'in yer aldığı polisiye-aksiyon türündeki Mezarlık, yeni sezonuyla gündemde.

Kadın cinayetlerinin aydınlatılması için çalışan özel suçlar birimini konu alan dizi, seyircilerin beğenisini kazandı. Mezarlık adı ise karakolun arşiv bölümünden geliyor.

Netflix, yeni sezon tarihini duyurdu. İşte, Mezarlık 3. sezon 1. bölüm tarihi...

Platformdan gelen açıklamaya göre, Mezarlık izleyicileri biraz daha bekleyecek.

Mezarlık, 28 Ağustos’ta yayına girecek.

Yeni sezonda gizemli bir vaka, dağılmış ekibi yeniden bir araya getiriyor.

Komiser Önem’in geri dönüşüyle birlikte soruşturma süreci hem mesleki hem de kişisel açıdan daha karmaşık bir hâl alıyor.