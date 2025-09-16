Milli yıldız Cedi Osman aslen nereli? İşte doğduğu yer...

Türkiye’nin yetiştirdiği en başarılı basketbolculardan biri olan Cedi Osman, uzun yıllardır hem NBA'deki performansı hem de A Milli Basketbol Takımı’ndaki katkılarıyla adından söz ettiriyor.

Genç yaşta başladığı basketbol kariyerinde hızla yükselen Osman, hem sporculuğu hem de özel hayatıyla merak edilen isimlerden biri haline geldi.

Özellikle son dönemde basketbolseverlerin en çok araştırdığı konulardan biri de ünlü yıldızın memleketi oldu.

Peki, milli yıldız Cedi Osman aslen nereli? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

1995 yılında Makedonya’nın Ohri kentinde dünyaya gelen Cedi Osman, aslen Türk kökenlidir.

Babası Türk, annesi ise Boşnak olan milli basketbolcu, küçük yaşlarda basketbola duyduğu ilgiyi profesyonelliğe taşımış ve kısa sürede büyük bir çıkış yakalamıştır.

Türkiye'de Anadolu Efes formasıyla adını duyuran Osman, 2017 yılında NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers’a transfer olarak kariyerini yurt dışında sürdürmeye başlamıştır.

Cedi Osman, 2024/2025 sezonunda Yunanistan ekibi Panathinaikos Aktor forması giymiştir.