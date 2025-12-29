Milyoner'de ilk soruda elendi! Kendisi de şaşırdı: İşte eleyen soru...

- Milyoner yarışmasında Fulya Efe, ilk soruda elendi.
- Alfabeyle ilgili soruya yanlış cevap vererek şaşkınlık yaşadı.
- Yanlış cevabı sosyal medyada gündem oldu.
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yarışmaya katılan Fulya Efe, sosyal medyada gündem oldu.
Yarışmacı, henüz ilk soruda elenerek şaşırttı.
İLK SORUDA ELENDİ
Yarışmacının karşısında ilk soruda karşısına, "A, b, c" diye başlayıp Türk alfabesindeki 29 harfi sırasıyla sayan birinin söyleyeceği son üç harf hangisi olur?" sorusu çıktı.
Yarışmacı soruya, 'A - D, e, f' cevabını verdi.
Doğru cevabın, 'D- V, y, z' olduğu gören yarışmacı büyük şaşkınlık yaşadı.