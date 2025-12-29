Uzak Şehir mi, Taşacak Bu Deniz mi? Haftanın reyting birincisi belli oldu

- Televizyon ekranlarında kıyasıya rekabet devam ederken, yeni bölümleriyle geçtiğimiz hafta öne çıkan diziler reytinglerde büyük çekişme yaşadı.
- TİAK verilerine göre, Uzak Şehir 16.22 reytingle zirveye yerleşerek haftanın en çok izlenen yapımı oldu.
- Taşacak Bu Deniz ise 14.95 reytingle onu takip etti ve zirve yarışının iddialı isimlerinden biri olarak öne çıktı.
Televizyon ekranlarında her hafta milyonları peşinden sürükleyen yapımlar arasında kıyasıya rekabet devam ediyor.
Yeni bölümleriyle gündeme damga vuran diziler, geçtiğimiz hafta reyting listelerinde büyük bir mücadeleye sahne oldu.
TİAK verilerine göre, geçtiğimiz hafta en çok dizlenen 10 diziyi ve reytinglerini derledik.
22-28 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI
Listenin zirvesine 16.22 reytingle Uzak Şehir yerleşti. Başarılı senaryosu ve artan izleyici ilgisiyle dikkat çeken dizi, haftanın en çok izlenen yapımı olmayı başardı.
Onu 14.95 reytingle Taşacak Bu Deniz takip etti. Son bölümlerde ivmesini artıran yapım, zirve yarışının en iddialı isimlerinden biri