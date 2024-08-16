Mine Tugay'dan mini şortlu pozlar! O karelere yorum yağdı... Mine Tugay Instagram pozlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Mine Tugay'ın son paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı. İşte o kareler...

Haber Merkezi

Geçtiğimiz hafta 46. yaşını kutlayan ünlü oyuncu Mine Tugay güzelliği ile dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Mine Tugay sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Instagram'da 4.2 milyon takipçisi bulunan Mine Tugay'ın her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Suna karakteri ile tanınan Mine Tugay ardından Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol aldı.

46 yaşındaki Mine Tugay son olarak sosyal medyadan paylaştığı kareler ile adından söz ettirdi.

Mine Tugay, son olarak Instagram hesabından şezlong üzerinde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Mine Tugay'ın o pozları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Mine Tugay'ın son Instagram pozları..