Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen'in asıl mesleği bakın ne çıktı

Yağmur Dinç
Miss Turkey 2024 güzellik yarışması, dün akşam gerçekleşti.
Yarışmada 20 finalist, Türkiye'nin en güzel kızı unvanı için sahneye çıktı.
Gecede, jüriyi; Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi Türkiye eski güzelleri oluşturdu.
24 yaşındaki İdil Bilgen, 20 finalisti geride bırakarak 2024'ün kraliçesi seçildi.
TIP MEZUNU
1.80 boyundaki Bilgen, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.
Tacını takan İdil Bilgen, Türkiye'yi Miss World yarışmasında da temsil edecek.