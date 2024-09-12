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Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen'in asıl mesleği bakın ne çıktı

Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen'in asıl mesleği bakın ne çıktı Türkiye'nin en güzel kızı unvanını almak için yarışan 20 finalist arasından seçilen İdil Bilgen, yeni tacın sahibi oldu. Bilgen'in asıl mesleği ise duyanları şaşırttı.