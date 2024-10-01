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Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in Amerika'da olduğu ortaya çıktı

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in Amerika'da olduğu ortaya çıktı Miss Turkey 2024 güzeli seçilen ve Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanan İdil Bilgen, ABD'den paylaşım yaptı. Bilgen, ABD'nin başkenti Washington D.C'deki "ASTRO 2024" toplantısına katıldığını bildirdi.