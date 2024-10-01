Miss Turkey 2024 güzeli seçilen ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118'inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında Bingöl'ün Yayladere ilçesine atandı.
2 bin 304 nüfuslu Yayladere'deki Toplum Sağlığı Merkezi'nde göreve başlaması beklenen Bilgen, 15 gün içinde başvuru yapmadı.
Bilgen'in, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi vermesi gerektiği, aksi takdirde bir sonraki kura dönemine katılabileceği öğrenildi.
ABD'DEN PAYLAŞIM YAPTI
Yayladere'ye gitmesi beklenen Türkiye güzeli doktor Bilgen'in, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) olduğu ortaya çıktı.
Instagram hesabından paylaşım yapan Bilgen, Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin (ASTRO) ABD'nin başkenti Washington D.C'deki "ASTRO 2024" toplantısına katıldığını bildirdi.
Bilgen, "Katılmaktan onur duyuyorum." diye de ekleme yaptı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış