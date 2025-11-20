Miss Universe 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın kanalı...

- Miss Universe 2025, Tayland'da düzenlenecek ve Türkiye'yi Ceren Arslan temsil edecek.
- Yarışma, 21 Kasım 2025'te Telemundo'da ve YouTube'da canlı yayınlanacak.
- Kazananlar, Miss Universe uygulaması üzerinden çevrimiçi halk oylamasıyla belirlenecek.
Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Miss Universe 2025'te Türkiye adına sahneye çıkacak isim bu yıl Ceren Arslan oldu.
Yarışmanın 74'üncü ayağı, diğer yıllardan farklı olarak kazananların tamamen Miss Universe mobil uygulaması üzerinden yapılacak çevrimiçi halk oylamasıyla belirlenmesiyle dikkat çekiyor.
"Aşkın Gücü" temasıyla düzenlenen organizasyon, küresel izleyiciye geniş bir yayın ağıyla ulaşacak.
O anları kaçırmak istemeyenler, "Miss Universe 2025 ne zaman", "Miss Universe hangi kanalda, saat kaçta" sorularına yanıt arıyor.
İşte, Kainat Güzellik yarışması bilgileri...
MISS UNIVERSE 2025 HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA
Kainat Güzellik Yarışması, 21 Kasım 2025'te Amerikan İspanyolcası yayın yapan Telemundo ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye'den takip etmek isteyenler ise yarışmayı YouTube üzerinden ücretsiz biçimde izleyebilecek.
Organizasyon, platformun resmi canlı yayın ekranı üzerinden eş zamanlı olarak paylaşılacak.
Tayland saati: 08.00
Türkiye saati: 04.00