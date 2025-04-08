Müge Anlı'dan yeni format; Bakın hangi yarışmayı sunacak...

Yağmur Uçar

Televizyon dünyasının sevilen ismi Müge Anlı, bu kez farklı bir formatla izleyicinin karşısına çıkıyor.

“Güven Bana” adını taşıyan yeni yarışma programı, sadece bilginin değil güvenin de ön planda olduğu sıra dışı bir mücadeleyi ekrana getiriyor.

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yarışmada, daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için birlikte yarışıyor.

ÖDÜL ORTADA

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Müge Anlı’nın, bu nostaljik ama yenilenmiş formatının geri döneceği sosyal medya hesabından duyuruldu.

Duyurunun ardından yarışma için başvuru süreci de başladı. Ancak programın tam yayın tarihi henüz açıklanmadı.