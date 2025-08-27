Müge Anlı'nın Şevki Hoca'sı bakın kiminle evli çıktı! İşte biricik eşi...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni sezona hazırlanıyor.

2008 yılından beri sayısız kayıp ve cinayeti aydınlatan Müge Anlı ile birlikte programa çıkan ve uzman oldukları konularda yorumlar yapan ekip arkadaşları da en az Müge Anlı kadar seviliyor.

Adli tıp yorumları yapan Mehmet Şevki Sözen, dobralığı ile seyircilerin sevdiği isimlerden biri oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Prof. Dr. Şevki Sözen' özel hayatıyla da çok merak ediliyor.

İŞTE BİRİCİK EŞİ

1963 yılında Afganistan'da doğan Şevki Sözen, evli ve 2 çocuk babası.

Şimdilerde ailesiyle tatilde olan Sözen, eşini ile poz verdi.

Takipçileri ise mutlu çifti beğeni yağmuruna tuttu.

İşte Müge Anlı'nın Şevki Hocası ve eşi Nur Sözen...