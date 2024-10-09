Müge Anlı'ya katılan ve Kenan İmirzalıoğlu'na benzetilen adam sosyal medyayı salladı!

Hüseyin Topuz
Müge Anlı'ya katılan bir kadın eşini ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'na benzetti.
Kenan İmirzalıoğlu'na benzediği iddia edilen adam sosyal medyada gündeme oturdu.
Sevgilisine 2 milyon TL kaptıran adamın eşi: "Benim kocam Kenan İmirzalıoğlu’na benziyor. Buyur, şu güzelliğe bak, kıyamıyorum..." sözleriyle sosyal medyayı salladı.
İşte o adam...
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'na benzediği iddia edilen adamı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Sosyal medyayı sallayan olayda dolandırılan adamın Kenan İmirzalıoğlu'na benzediğini iddia eden yüzlerce yorum yapıldı.
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