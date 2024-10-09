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Müge Anlı'ya katılan ve Kenan İmirzalıoğlu'na benzetilen adam sosyal medyayı salladı!

Müge Anlı'ya katılan ve Kenan İmirzalıoğlu'na benzetilen adam sosyal medyayı salladı! Müge Anlı'ya katılan bir kadın, sevgilisine 2 milyon TL kaptıran kocasını Kenan İmirzalıoğlu'na benzetti. İşte o adam...