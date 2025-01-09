Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anadolu Ajansı muhabirleri ve fotoğrafçılarının yurt içi ve yurt dışındaki çekimlerinden derlenen, "Roketsan", "Lifebox" ve "Sony" katkılarıyla hazırlanan fotoğraf koleksiyonunu inceledi. Koleksiyon, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ve bu yıl eklenen "Özgür Suriye" gibi kategorilerdeki eserlerden oluşuyor.

MERİH DEMİRAL'IN GOL SEVİNCİ

Dervişoğlu, "Haber" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Karanlığa ışık olanlar", "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü", "Günlük Hayat" kategorisinde yine Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara", ve "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Listeler" adlı fotoğraflarını ödüllendirdi.

"HER BİR FOTOĞRAF, BİRBİRİNDEN DEĞERLİ"

Anadolu Ajansı'nın TBMM'deki ve dünya çapındaki başarılı çalışmaları hakkında övgüde bulunan Dervişoğlu, tüm fotoğrafların olağanüstü olduğunu belirterek, şunları söyledi: