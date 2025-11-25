Abone ol: Google News

Netflix belgesel yaptı! Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası

Netflix, "Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası" adını verdiği Münevver Karabulut cinayetini konu alan bir belgesel yaptı.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 12:08
  • Netflix, "Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası" adlı belgeselini duyurdu.
  • Belgesel, 2009 yılında öldürülen Münevver Karabulut'un trajik hikayesini ele alıyor.
  • Yayın tarihi henüz belirlenmedi.

Netflix'in "true crime" konsepti ile hazırladığı belgesellerin yeni konusu "Münevver Karabulut Cinayeti" oldu.

2009 yılında 17 yaşındaki Münevver Karabulut, Türkiye’nin en zengin ailelerinden Garipoğlu ailesi mensubu Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü.

Olayın ardından tutuklanan Cem Garipoğlu, cezaevinde ölü olarak bulunmuştu.

Ancak uzun yıllar süren iddialar sonrası 2024’te mezarı açılmış ve yapılan incelemede mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu kesinleşmişti.

BELGESEL OLDU

Netflix Türkiye, yıllardır tartışılan bu cinayeti konu alan belgeseli duyurdu.

“Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” isimli belgesel, Münevver Karabulut’un hayatını ve 2009 yılında yaşanan trajediyi ekranlara taşıyacak.

Yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

